日經周二小幅收漲；投資人正注意聯準會(Fed)和日本央行(BOJ)在本周召開的會議，預計主要央行將加強各自不同的通膨應對方式。

周二日經225指數開盤漲0.8%，最多升1.23%，收漲120.77點或0.44%，為27688.42點。東證一部指數漲8.71點或0.45%，為1947.27點。

SBI證券的Hideyuki Suzuki說，許多投資人希望能先看到聯準會FOMC會議的結果，所以在今天和明天他們會多採取觀望態度。

市場目前已完全地以聯準會升息75基點來定價，另外升息100基點的機率為18%。

日本一家資產管理公司說，如果決定加息100基點，對市場來說將是一個負面的意外，日經可能會試探更低水準。

而預計日本央行仍是一個全球異常的機構，因為即使通膨上升，該行仍拒絕升息。周二數據顯示，日本八月通膨創近八年的高水準。

儘管日本核心通膨為2.8%，低於全球主要國家今年以來的水準，但是仍連續第五個月高於日本央行2%的目標。

科技股推動日經的上漲，並一致於那斯達克和費半隔夜的表現。

行動電信營運商KDDI大漲1.77；電子元件製造商TDK升2.72%。

其它突出表現的科技公司包括晶片製造設備供應商東京威力科創和軟銀集團，分別升0.3%和1.1%，也為日經的上漲帶來主要貢獻。

在日經指數中，材料製造商Unitika升7.33%，漲幅最多；海運公司川崎汽船跌3.28%，跌幅最高。

房地產股也有所走弱。東京建物下跌1.98%，三井不動產下跌1%。