周一亞洲市場開盤應該不會太好看，投資人將試圖避開上周五股市、債市、匯市同步重挫的影響。

上周五美股三大指數全面重挫，道瓊指數跌1.62%，跌破30000點大關，收在近2年新低。標普500指數跌1.72%，回到夏季反彈的起漲點。那斯達克指數跌1.80%。道瓊上周收跌4.06%，標普500周線跌4.77%，那斯達克指數周跌5.07%，為連續兩周周線跌逾5%。

與1月4日創下的歷史收盤高點（36,799.64點）相比，道瓊指數下跌近20%，這意味著已經瀕臨熊市。標普500指數與那斯達克指數則已打入熊市。

上周五泛歐STOXX 600指數重挫2.34%，創下2020年12月以來新低，與1月高點相比下跌了20%，同樣陷入熊市。

英國債券和英鎊上演歷史性的暴跌，該國財政大臣Kwasi Kwarteng宣布取消45%最高所得稅稅率，並將基本稅率從20%調降至19%等減稅措施，市場解讀為這是為了經濟即將衰退做準備。英鎊崩跌逾3%，失守1.1美元大關。

籠罩全球市場的陰霾，主要還是聯準會升息動作之激進，遠遠超出了大多數人預期，以及聯準會升息對美國經濟與全球經濟及利率的影響。

還有美元。上周五美元指數收漲1.6%，報112.96點，盤中一度飆破113大關，報113.23，創下2002年5月來新高。

亞洲感受到了美元如「拆房鐵球」般帶來的巨大衝擊，數種貨幣都跌至了多年低點或創下紀錄新低，迫使央行出手干預，以避免本幣崩盤。

上周五印度盧比創下歷史新低，印尼盧比和中國人民幣跌至2020年中以來新低，泰銖跌至16年低點，韓元觸及13年低點。

貨幣貶值使通膨壓力升高，迫使央行們變得更加鷹派，他們不得不加大力道收緊金融環境並抑制需求。但亞洲央行將們將發現，要打破這個「災難循環」（doom loop）並不容易。

這些央行用於干預目的的外匯存底「金池」有限，即使是日本央行也將意識到，如果它經常如上周般大舉拋售美元進行歷史性的干預，那麼其1.3兆美元的外匯存底也將無以為繼。

而談到「災難循環」，如果亞洲央行大量出售其持有的美國公債來支撐本國貨幣，美國公債殖利率就會上揚，美債將變得更具吸引力，投資人將湧入，而美元將走強。