美國通膨居高不下打擊股市表現，美股第三季慘淡收場，三大指數寫下連續三季季線收黑紀錄。隨著聯準會（Fed）積極升息抗通膨，投資人預期第四季美股將持續承受賣壓。

30日出爐的通膨數據超出預期，拖累美股在午盤過後一路走低，道瓊工業指數重挫逾500點或1.7％，收在28,725.51點，此為2020年11月以來首度失守29,000點大關。標普500指數重挫1.5％，收在3,585.62點，創下今年收盤新低紀錄；那斯達克指數亦收低1.5％，報10,575.62點。

三大指數周線、月線和季線全盤皆墨。道指與標指周線下挫2.9％，雙雙寫下周線連三黑紀錄，另那指下滑2.7％。

在月線部分，道指9月挫低8.8％，標指崩跌9.3％，那指跌幅深達10.5％，三大指數創下月線連二黑紀錄。

至於季線，道指第三季大跌6.7％，寫下2015年來首見季線連三黑；標指與那指季線分別下挫5.3％與4.1％，為2009年來首次季線連三黑。

聯準會採取激進的升息步伐，試圖遏阻位在40年高點的通膨率，許多投資人預期股市持續波動，待聯準會打擊通膨出現勝利跡象後，股市賣壓才會緩解。

紐約梅隆銀行財富管理（BNY Mellon Wealth Management）分析師泰普（Andy Tepper）指出，要到聯準會清楚見到通膨連續幾個月下滑後，股市才能出現持久的漲勢。

多家華爾街大型銀行預期美股頹勢延續。美國銀行（BoA）與高盛近期下修標指目標水準，預期年底約在3,600點。今年迄今標指累計重挫近25％。

即將登場的第三季財報可能成為股市逆風。美國企業持續面臨供應鏈中斷和美元升值等因素衝擊，分析師對第三季業績的看法逐漸悲觀。根據Refinitiv IBES數據，分析師預期第三季獲利長4.6％，低於8月初預估的7.2％。

值得一提的是，第四季向來是美股表現最佳的季度，激起市場期望股市最嚴峻的拋售潮已過。