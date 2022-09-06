俄羅斯近期關閉通往德國的北溪1號管道，引發歐洲能源危機加劇、通膨升溫問題，美國財經媒體引述摩根士丹利(Morgan Stanley、大摩)策略師團隊說法指出，歐洲企業利潤恐出現類似2008年發生金融海嘯時的大跌，恐拖累全球經濟。

以Graham Secker等為首的大摩策略師團隊出具報告指出，大摩領先指標顯示，歐洲企業利潤將創全球金融危機以來的最大跌幅，並強調「隨著企業定價能力減弱，明年利潤前景可能更艱困」。

大摩更判定能源危機惡化將傷害歐股展望，按照大摩的空頭情境，推估MSCI歐洲指數將重摔19%至1350點，歐企本益比將大減25%，而且歐洲嚴重衰退將波及全球經濟。

摩根士丹利分析師Graham Secker表示，他預計歐洲股市將進一步下跌，由於能源危機加上歐洲央行大幅升息的風險，歐洲股市未來12個月的遠期本益比有可能較當前水平再下滑15%。

另根據路透社報導，歐洲能源危機嚴重，芬蘭預計提供100億美元的流動性擔保給國內電力公司，瑞典同樣計劃提供232億美元流動性擔保，芬蘭經濟部長Mika Lintila甚至警告，這次的危機有雷曼兄弟的影子，甚至可能蔓延至金融業，引發經濟風暴。