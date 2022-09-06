俄烏戰爭迄今不見緩和，隨著歐美對俄羅斯制裁逐漸擴大，範圍涵蓋金融、能源等多面向，據俄政府為官員準備的一份內部報告評估，制裁擴大衝擊帶動經濟成長的產業，俄羅斯可能將陷入更長時間、更嚴重的衰退。

外媒報導，數月以來，官員與專家努力評估俄遭孤立所帶來的影響，根據8月30日俄高階官員閉門會議起草的報告副本披露，該國經濟前景比其對外聲明來的更加悲觀。

報告模擬3種情境，其二顯示明年經濟將加劇萎縮，且至少要到2030年才能夠回到戰前水準。而「內生」的情境預期明年經濟觸底，較2021年萎縮8.3%；「壓力」情境則是到2024年觸底，較2021年萎縮11.9%。

3種情境都顯示西方逐漸加強對俄制裁力道，且未來可能有更多國家加入制裁的行列。歐洲對俄石油和天然氣需求的減少，亦可能打擊該國對內供應能力；此外，報告還詳述俄國如何面臨幾乎影響所有運輸形式的封鎖，阻斷該國經濟以外，並估計到2025年，可能出現高達20萬IT人才外流。

俄官員公開聲明，制裁的影響不如人們擔憂的情況，預期今年萎縮不到3%，明年幅度更小，甚至有經濟學家調整今年經濟前景，拋棄深度衰退的預測，因為經濟表現優於預期。

但報告指出，一旦俄羅斯完全切斷主要出口市場歐洲天然氣供應，可能會造成每年高達66億美元（折合新台幣約2035億元）的稅收損失，即便在中期，也無法以新的出口市場彌補損失。