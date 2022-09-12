美國以維護國家利益與安全為由，持續對大陸晶片業發動制裁，專家分析，半導體已經升級為國家重要戰略物資，更是發展軍事實力的重要基礎，這也是美國頻頻牽制大陸晶片業的原因，從制裁華為的例子上就可以驗證。

半島電視台報導，近期美國除了限制用來開發3奈米以下晶片的EDA軟體出口，又禁止超微、輝達向大陸出口高階人工智慧晶片外，還積極拉攏台日韓籌組CHIP 4聯盟，同時推出520億美元的晶片法案，用來補貼在美國生產半導體的公司，種種舉動都展現強化美國半導體供應鏈，同時牽制大陸晶片業發展的野心。

半導體產業專家、即將出版「晶片大戰：為世界上最關鍵的技術而戰」一書的Chris Miller表示，「美國試圖加強自身在全球半導體系統的核心位置，並確保大陸無法生產最先進的晶片，控制半導體不僅是塑造未來經濟，更是掌握雲端計算、自動駕駛，甚至軍事發展領域。」

報導提到，半導體已經成為美中交鋒最激烈的戰場之一，從iPhone到軍事武器都是以此為基礎，這些晶片被認為是解鎖未來技術的關鍵，代表全球版圖可能因為越來越先進的晶片而出現改變。

美中的角力在華為身上就能驗證，當時，華府相當擔憂華為與大陸軍方的密切關係，最終在2019年將華為列入實體清單，無法順利取得外國技術與生產設備，也打擊大陸利用民營機構協助國防產業發展的狀況。

香港城市大學教授Douglas Fuller強調，「晶片對於先進武器的發展相當重要，這是全球許多國家元首高度關注大陸晶片業的主要原因。」