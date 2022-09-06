歐洲在過去幾個月一直受到能源危機的困擾，歐盟努力擺脫對俄羅斯能源依賴，特別是在上周五俄方宣布北溪一號無限期中斷供應。但關鍵挑戰是找到可行的長期替代方案。

全球的石油和天然氣產能過剩，仍無法彌補俄羅斯的中斷供應，這導致歐洲試圖開發再生、煤炭、核能和液化天然氣(LNG)等形式的替代能源，而每種能源都面臨相對應的挑戰。

朝再生能源的轉型需要時間；將注意力集中在煤炭等化石燃料上會阻礙歐洲的氣候和綠色目標；核能目前仍然不受歡迎。液化天然氣則有助於緩解此一打擊；然而，產能和基礎設施的限制，以及其碳排放的影響，也帶來一系列難題。

在這樣的背景下，液化天然氣自然地成為討論焦點。液化天然氣在本質上是儲存和可運輸的，透過船運來運輸大量天然氣，因此是一個高效的替代品。這促使歐洲重新聚焦和快速啟動額外的33個液化天然氣終端站的開發工作，同時確保現有29個終端站的規模效率。

今天正在推展這些步驟，擴大波蘭、義大利和荷蘭等地港口的容量。這些計畫有3-4年的建設期，預計到2025年投產。值得注意的是，西班牙運營的終端站數量在歐洲排名第一，達到6座，而由於西班牙與歐洲其它國家的連結有限，該國面臨著結構性限制。

相較之下，能源問題最嚴重的德國擁有大規模海岸線，而卻沒有液化天然氣終端站，甚至沒有較簡易的浮動儲量再氣化裝置(FSRUs)。為了克服這一限制，德國政府最新批准建設一座岸上液化天然氣終端站，另外租用4個自由式陸上運輸站。德國目前是計畫在兩年內建造兩座天然氣終端站。

歐洲漫長的海岸線是接收液化天然氣船的關鍵，也是吸引進口液化天然氣的關鍵因素。這讓西班牙、法國和義大利等國占有優勢，可以在沿岸建設再氣化碼頭。

具有流動性的FSRU則提供了優勢，它們可以從其它國家租用，不像在岸邊建設液化天然氣終端站那樣耗時。

這種雙管齊下的液化天然氣策略是歐洲天然氣多元化的關鍵一步。事實上，液化天然氣應該與歐洲現有的能源基礎設施無縫融合。

與此同時，歐洲購買更多LNG的作法，將在全球引起影響，來自歐盟的需求可能給其他地區帶來短缺。這在亞洲和拉丁美洲尤其可能嚴重。2016~2021年之間，美國對韓國、日本和中國的LNG供給量分別為1.4兆立方英尺、1兆立方英尺和8650億立方英尺。事實上2021年，中國已超過日本，成為全球最大的LNG進口國，佔全球進口量的21.3%。

即使這些亞洲國家考慮從俄羅斯進口液化天然氣，它們也將面臨液化天然氣運輸船供應量太低的障礙。事實是，大多數全球航運公司總部位於西方國家，由於擔心西方制裁，這些公司不太可能有興趣交易俄羅斯的能源。它們也不太可能放棄歐洲對新需求所帶來的鉅額利益。

在多樣化努力中，歐洲似乎寄希望於美國的液化天然氣，即使定價較高，但對美國進口量仍僅佔從俄羅斯進口的10%。然而歐洲的長期能源安全或許在於，必須進一步實現能源多樣化。而短期而言，歐洲將不得不面對嚴重的能源陣痛。

而除了液化天然氣之外，歐洲也希望挪威(歐洲第二大天然氣供應國)能加大天然氣供應；或者透過土耳其，在南歐接收來自亞塞拜然的天然氣。