資深媒體人周玉蔻近日踢爆國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，指其過去有一段「晶華緋聞案」，並說出所謂「女主角」姓名，就是前中華民國小姐冠軍張淑娟，讓張淑娟痛批不實指控，於今(26日)正式提告。周玉蔻今也現身北檢向張淑娟道歉，畫面曝光後作家柯志遠痛批：「拳頭都硬了」。

曾寫下《惡女阿楚》、《海豚灣的天空》等書的知名作家柯志遠，今(26日)在facebook發文表示自己看新聞看到哭，當年中國小姐復辦轟動全台，三位冠軍各有千秋，胡翡翠明朗、吳逸寧知性，而張淑娟的美是嫻靜的，不過今早看到過去那麼優雅淡定的人哭得慌亂脆弱，他表示：「拳頭都硬了」。

柯志遠更怒斥：「究竟一個人基於怎樣的目的可以邪惡到完全無視對別人名節污衊的傷害，還把謊話講得理直氣壯？而社會還容牠（她）繼續猖狂？」資深演員郎祖筠在底下隱晦留言：「作為已非人，是魔，是邪、是妖！」、「髒」，許多網友也表達看法「真的欺人太甚，做人怎麼可以做到這麼沒有人性？唉，好難過」、「操弄人性的更邪惡」、「權利，利益使人心腐化」、「真的無語」、「壞人只在乎自己 不在乎別人」、「提到三位冠軍的名字，我都還能記得她們的容貌，真的是留下了深刻的印象」、「把人說的那麼難堪，一句道歉就可以當做沒事」。

柯志遠看到新聞後拳頭硬了。（圖／facebook）