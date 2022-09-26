外景實境競技節目《綜藝3國智》從2016年播出至今年，於9月24日畫下句點，據了解停播原因是節目雖然有聲量，但未反應在電視台的廣告收入上，百般無奈下只好忍痛停播，身為主持人之一的王少偉在25日發文談到節目被砍的心情，坦言自己有受傷的感覺。

他昨（25）日發文提起節目被砍的心情：「抱歉，我沒有作（做）好準備，也不想做準備」，王少偉表示這段時間刻意讓自己感受節目當下每個遺憾與不捨的情緒，只為了想永遠記住這個節目，「3國在我生命裡，留下這深刻痕跡，悶悶地揪心著」，他感嘆自己坐了6年《綜藝3國智》的巴士，留下許多喜怒哀樂的回憶，也留下過許多淚水與汗水，現在突然停站了，「現實的殘酷剪斷了依舊充滿鬥志的油門線，但永遠剪不斷這旅程所有一切的點點滴滴與回憶。」

王少偉感謝所有來過《綜藝3國智》的嘉賓和主持人們，形容人生就像這輛巴士，沿途總會有人上車下車，但留下的會是不可取代的美好和迷人風景；文末王少偉描述自己是「身經百戰」，卻因節目劃下句點而受傷，「放下了節目，卻放不下見到你們的習慣。」

明星好友留言安慰王少偉。（圖／翻攝自Facebook／王少偉・愛 Uncle Sam`s Love）

感性發言讓同為班底的李易安慰：「我們都還在的啦，兄弟，江湖會再見的！」許多觀眾也湧入打氣：「一群很棒的團隊，一部很讚的節目，雖然停了，但卻在觀眾裡留下了深刻的印象」、「節目不在，人還在，未來還是會有機會合作的啦！」、「從節目開播到現在就在觀看節目到現在畢業了，心裡滿滿的不捨」、「真的是一家人，吵吵鬧鬧，但愛包容一切。」、「所有東西都可以放下，唯獨感情是絕對放不下。少偉哥是性情中人，大家明白的，沒有人想接受這個事實......」