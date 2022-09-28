曾國城、唐綺陽負責第一天的節目金鐘獎。（三立提供）

曾寶儀單挑大樑主持戲劇金鐘獎。（三立提供）

第57屆金鐘獎今（28日）舉辦典禮主持人記者會，10月21日的節目類（綜藝）金鐘獎主持人由4度主持的曾國城搭檔「國師」唐綺陽，22日的戲劇類典禮將由曾寶儀獨挑大樑；3人搶先預告典禮開場表演相當精彩，會有厲害的歌舞。

曾國城、唐綺陽為了典禮認真減重，曾國城說距離目標還有3公斤，希望可以減到90公斤以下，唐綺陽則透露幾個月前接到邀約後就開始減重，她這行為也讓《36題愛上你》的搭檔炎亞綸起疑心，「我後來跟他們說要主持金鐘，他說感覺到我有鬼，早就猜到了」，她也老神在在笑說已經訂做禮服，備齊S、M、L不同尺碼。《36題愛上你》今年沒入圍會難過嗎？唐綺陽表示不會，「我們去年就被看見了，希望節目可以成為17年的長壽節目」。

唐綺陽、曾寶儀都是首次主持金鐘獎，唐綺陽感恩表示「真的運氣很好，老天爺摸頭，讓我能夠主持金鐘獎」，曾寶儀曾主持過金馬獎、亞太影展，但金鐘獎卻是第一次，單獨主持是因為價碼較高？她急忙撇清，表示主要是想把把時間留給入圍者跟頒獎人，「今年戲劇類多了很多獎項，還有人氣獎，希望可以讓現場、電視機前大家都開心」。

曾國城今年分別以《型男大主廚》、《全民星攻略》入圍綜藝節目主持人獎及益智及實境節目主持人獎，他坦言這次入圍競爭激烈，「很高興《型男》17年再被看見，尤其這次和詹姆士、吳秉承升為主持人一起入圍，相當興奮；《全民星攻略》之前得過了，這次可能不這麼好得」；曾國城則很看好以《我們回家吧2》入圍生活風格節目主持人獎的曾寶儀。

3位主持人說今年金鐘獎最大目標是要準時結束，希望節目類和戲劇類能在10點及10點半結束，如果得獎者感言太長怎麼辦？雙魚座的曾寶儀坦言會不忍打斷得獎者發言，只能縮減自己的發言，盡量讓得獎者暢所欲言；曾國城則說得獎人要有共識，「典禮不是一個人的典禮，如果真的太過感動，後台還有機會可以分享」，直言屆時會視情況適時控制時間，他也自嘲：「過了半百，也越來越不怕得罪人」，表示如果不講道理，還不制止真的說不過去。