大陸「流量女王」楊冪2018年與港星劉愷威宣布結束5年婚姻後，兩人便將重心投入工作，但私下的一舉一動仍備受關注，而先前與知名港姐湯洛雯爆出戀情的劉愷威，雖曾出面闢謠，但網路上仍炒得沸沸揚揚。對此，劉家「發言人」也就是資深港星劉丹，在23日出席活動時，也再度透露兒子的感情狀態。

日前網路上盛傳劉愷威近期與知名港姐湯洛雯走得很近疑似熱戀，而引起網友熱烈討論，但劉愷威隨後也出面否認傳聞，但網路上仍傳得煞有其事，而被媒體視為「劉家發言人」的資深藝人劉丹，在23日結束活動時也被大批港媒追問劉愷威的感情狀態，劉丹則直接表示「劉愷威目前還是單身」並解釋自己不想影響兒子，就算心裡希望他能再有新對象但也不好跟他說，畢竟他已是大人，自己有打算，因此對他來說就是隨意。劉丹也強調劉愷威很有自己的一套，因此他相信兒子的決定。

事實上，劉愷威出面否認戀情沒多久，湯洛雯便爆出與另一名港星馬國明約會，隨後兩人也大方公開戀情，證實劉愷威所言不假，加上劉丹出面證實兒子是單身的狀態，希望藉此消除網路上的流言蜚語。而現年78歲的劉丹，過去曾在電視劇中扮演經典角色「北丐洪七公」而聞名，至今仍經常出演電視劇，在香港演藝圈中佔有一席之地，但自從兒子劉愷威與楊冪離婚後，他便經常代兩人出面回應「家務事」，令楊冪粉絲相當傻眼。