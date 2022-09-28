香港四大天王之一的郭富城，縱橫演藝圈30多年，人氣始終居高不下，在音樂、影視領域都有亮眼成績，近日女星吳幸美在社群分享和郭富城的合照，感謝對方給的鼓勵，不過網友卻發現郭富城近照有些老態，但仍不減他男神魅力，笑稱「越老越有男人味」。

吳幸美近日在IG 曬出和郭富城的合照，只見兩人都對著鏡頭燦笑，不過網友卻發現郭富城笑起來雙眼魚尾紋明顯，但卻不損他男神魅力，依舊有型，大讚他56歲仍保養得宜，真的「越老越有男人味」。

郭富城2017年和小22歲的大陸網紅方媛結婚，婚後陸續生下2個寶貝女兒Chantelle、Charlotte，向來寵妻愛家的他，即使很忙碌也會抽空陪伴家人，更不時會在社群放閃曬恩愛，一家四口幸福和樂，讓外界稱羨不已。

郭富城1990年因為一支機車廣告在台灣走紅，同年推出個人首張專輯《對你愛不完》，讓他在全亞洲爆紅，和劉德華、張學友、黎明合封香港四大天王，帥氣臉蛋加上能歌善舞，轉戰影視圈也有精湛演出，且私下底完全沒有大明星的架子，讓他在演藝圈長紅。