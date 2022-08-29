天王郭富城與小22歲網紅方媛結婚4年多，婚後陸續生下2個女兒，方媛成為天王嫂後風波不斷，先是被抹黑曾加入天王嫂訓練營，又被酸是生活無聊的貴婦。近日方媛帶著一對女兒出門玩，青春的穿搭被誇像美少女，完全看不出來是生過兩個孩子的媽。

方媛日前在小紅書發文，她表示週末天氣晴朗，就帶著寶貝女兒們出門玩，姐姐愛騎單車，妹妹就跑去玩溜滑梯了，開心稱「小朋友無憂無慮的時光」，照片中方媛彎腰親自給女兒戴上單車頭盔，還手把手的教騎車，充滿母愛的氛圍。此外，郭富城夫婦都很注重孩子隱私，就連母女倆的合照僅僅露出女兒側臉，方媛都要用貼圖遮住眼睛，十分注意細節。

當天方媛穿著綠色T恤搭配白色短裙，加上一頭長髮飄飄，宛如青春亮麗的女學生，好狀態讓不少網友誇：「這哪裡是孩子麻麻，明明還是少女」、「一直是少女媛，真得太美了」、「難怪郭富城會選妳，這完全就是美少女嘛」雖然方媛遮住孩子的眼睛，但沒有遮住孩子的鼻梁，有人誇「大寶的側顏好好看耶高鼻梁」。

方媛曬出帶女兒出門的照片。（圖／方媛小紅書）

方媛前年捲入天王嫂訓練營傳言，當時郭富城親上火線替愛妻緩頰，強調都是子虛烏有的傳聞，方媛後來受訪坦言那陣子很難過，但又不知道該不該為自己發聲。今年3月有人在方媛的社群網站留言：「無聊的富婆生活」、「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活，相比之下還是昆凌嫁對了吧」，引來方媛親自嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。