南韓戲劇女神孫藝真，今年3月與男神玄彬完成世紀婚禮後，隨即就傳來懷孕好消息，令粉絲們又驚又喜，但夫妻倆即使婚後還是維持一貫的低調，鮮少公開私下生活。但近日孫藝真卻罕見的在個人IG上曬出「約會放閃照」，讓網友們直呼「太幸福了」。

孫藝真自宣布懷孕後就鮮少出現在公開場合，幾乎都在家中待產，而行事風格一向低調的她，昨（2）日晚間卻突然在個人IG的限時動態上PO出一張9點40分播映的電影票卷，上面除了寫著大大的電影名稱《機密同盟2》外，她還訂了一組雙人座位，並特別用英文寫下「Confidential Assignment 2: International」替老公玄彬的新電影宣傳。而照片中雖沒想兩人的合照，仍在網路上掀起話題，粉絲們看了直呼「太甜了這一對」、「老婆來替老公應援了」、「2人的深夜約會好浪漫」、「身邊坐的肯定是玄彬」意外掀起話題。

事實上，由玄彬、潤娥、柳海真、丹尼爾海尼（Daniel Henney）和陳善圭主演的《機密同盟2》，自9月7日上映以來話題不斷，不僅首映當天就突破22億韓幣（約新台幣4864萬元），在各大電影論壇的評分也獲得不錯的成績，使劇中演員的人氣跟著狂飆，如今又有女神的加持，國際票房將有可能再創佳績。