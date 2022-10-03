大馬視帝李銘忠近來事業重心幾乎都在台灣，8月中剛過完46歲生日，9月又馬不停地進入新電影劇組《砰砰》，台北、高雄南北跑，賣命趕拍新片。不同於電影《售命》中，長髮頹廢的暴力殺手造型，這次李銘忠被時報周刊CTWANT撞見在台北拍攝新片，搖身一變成為西裝筆挺的型男，壯碩身型藏不住，在台北夜晚格外顯眼。

李銘忠帥氣地走進超商，向店員領取包裹後走出店門口，露出神秘又意味深長的笑容。（圖／本刊攝影組）

9月29日晚間10點多，本刊在台北市中山區巧遇劇組拍攝，仔細一看原來是是大馬視帝演員李銘忠，他穿得西裝筆挺走進超商，向店員領取包裹後走出店門口，露出神秘又意味深長的笑容，一身正裝搭配特別打理的鬍子，讓人忍不住多瞧幾眼。

李銘忠（左一）拍攝名為《砰砰》的電影，由導演陳宏一（左二）執導，並由香港電影金像獎最佳攝影余靜萍（右二）擔任攝影師。（圖／本刊攝影組）

《砰砰》（原片名：遇見少年229）由導演陳宏一執導，並由香港電影金像獎最佳攝影余靜萍擔任攝影師，劇組去年獲文化部長片輔導金800萬，於今年9月開拍，在高雄拍攝約22天，回台北後又馬不停蹄趕拍台北戲份，終於在9月底順利殺青。

李銘忠在上月中發文表示要挑戰極限，哥哥李銘順也留言幫他打氣。（圖／取自李銘忠IG）

李銘忠9月幾乎都在港都高雄度過，不知有沒有機會好好感受南台灣的人情味。他在9月中曾在社群發文，寫下：「這個人需要鎮定劑，好刺激的9月，需要強大的心臟，熬得過是突破，熬不過就爆破。」並備註「挑戰極限」，很明顯與劇組相關，哥哥李銘順則在底下留言：「肯定是突破」，幫弟弟加油打氣，也讓粉絲期待他在《砰砰》裡有什麼特殊挑戰。

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