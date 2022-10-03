阿伯竟爽吃20多歲嫩妹，台南市1名外貌姣好的年輕辣妹A女日前報警，稱遭年過半百的阿伯誆包養，卻未支付包養金還騙走銀行帳戶做詐騙，警方調查梁男並非富翁，只是個年近6旬的老詐騙通緝犯，居處不定，全案近日依妨害性自主與詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。

58歲梁姓男子設籍高雄，在網路上某個包養網站誆稱以每年500萬代價，找女生包養，成功吸引一堆從事八大行業女子上鉤，一見面即製造富有假象，佯稱欲買車給女方代步，帶著女方到賓士車廠看車，再藉口推託買車時間，不少女子竟受騙上當，與其交往並發生關係。

梁男7月時先在網路約到從事八大行業的B女，經由B女介紹姊妹淘A女與C女供他「挑選」，3人都年僅20多歲，外型出色，卻誤信梁嫌500萬包養謊言。

其中在台中從事8大行業的A女，以為釣到大魚，認識才2天，就與梁男約在台南市某汽車旅館發生關係，雙方並在手機上親密的以老公、老婆相稱。

梁男不但未支付任何包養金，還趁機向她要銀行帳戶，謊稱是要提供朋友匯入1筆20多萬的公司款，再騙B女前往提領，交付自己。

梁男的20多萬元其實就是詐騙金流，A女的銀行帳戶隨即遭凍結變成警示帳戶，她錯愕的以通訊軟體詢問「老公」卻不見回應，才開始懷疑是場騙局。

A女選擇報警，警方調查，才知道梁嫌根本不是有錢的富翁，而是詐欺通緝犯，心有不甘的她怒控梁男性侵與詐欺，指稱梁男在旅館房間內未依其意願就強脫她衣服，B女也一併指控梁男詐騙，害自己變提領車手。

警方受理案件，查知狡猾的梁嫌使用臉書從不露臉，也居無定所，全案先依妨害性自主與詐欺罪嫌函送法辦。