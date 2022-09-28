詐騙集團盜用魏嘉賢頭貼、名字，透過Line開口跟里長詐騙借款。（王志偉翻攝）

市長魏嘉賢中午到花蓮分局報案，與分局長呂育騰公同呼籲民眾留意。（花蓮市公所提供）

花蓮市長魏嘉賢遭冒名開設LINE帳號，邀請里長加入好友後意圖借款詐騙，對話中先慰問工作狀況，又佯稱有長官急需用錢，開口就要借2百萬元，有里長不疑有他，問「市長」要匯哪一個帳戶，差點遭騙，至少有10位里長接到詐騙假帳號，魏嘉賢已前往警察局報案，提醒民眾切勿輕信。

魏嘉賢表示，從昨晚到今天陸續收到里長傳訊說他有邀約里長們到辦公室，經過進一步了解，發現有人開設新的LINE帳號，換上他的頭貼，利用這樣的方式跟里長要求匯款等的詐騙行為，至少有10位里長收到假訊息。由於本身公眾人物，也投入下屆議員選舉，因此在第一時間連絡警方報案。

LINE對話中，「魏嘉賢」先跟里長虛寒問暖，取得信任後就開口要求借款50萬到200萬元不等，還有佯稱長官急需用錢，並提供一個中國信託帳號，要求里長匯款後拍照憑條給他，為了取信里長，還說可以相約市長辦公室見面，之後又稱不方便所以留下匯款帳號要求里長匯款，有里長誤以為真，險些遭騙。

民權里長劉原良說，里長的手機號碼都是公開資訊，昨晚收到「魏嘉賢」的新加好友申請，然後LINE頭像相片就是花蓮市長魏嘉賢的相片，他覺得奇怪，加好友後問對方是市長嗎？對方還回說「這是我的私人號」，之後就開始聊天，問候他工作、身體狀況。今天突然跟他借款，他覺得奇怪到公所找市長求證，結果發現是詐騙集團冒名。

今天上午包括國興里長廖伯睿等、民享里長徐靖縈、民德里周玉寶等人陸續前往市公所赴約，才發現「被騙了」！

魏嘉賢說，除花蓮外，在桃園、台南、高雄、南投等也陸續發現有公眾人物被詐騙集團冒名，然後向朋友或是其他公眾人物詐騙，最近選舉期間，加上花蓮剛歷經918地震，他呼籲民眾以及選民，收到來路不明的訊息借款、募款等等，謹記防詐秘訣：「1聽、2掛、3查證」，以免受騙，他也完成報案動作，初步追查網路IP位置來自境外。

花蓮市公所也透過宣傳管道，製作圖卡等宣導資訊，在市長魏嘉賢臉書、公所官方LINE帳號等發布，呼籲民眾收到訊息要小心查證，勿輕信對方跑到銀行或是ATM前匯款轉出。