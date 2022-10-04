苗栗檢警針對年底9合1選舉幽靈人口妨害投票案件加強查辦，日前，苗栗縣警竹南分局發現後龍鎮海寶里出現可疑幽靈人口遷入某特定戶籍，經報請苗栗地檢署指揮，發現參選連任的海寶里韓姓里長涉及本案，檢方3日約談韓某及9名疑似幽靈人口民眾後，以韓某涉嫌妨害投票罪嫌，諭令以5萬元交保候傳，9名民眾則予請回。

苗栗縣被執政黨列為9合一選舉重要查察不法地區，檢察總長邢泰釗為此多次南下苗栗主持選舉查察不法會議，上緊螺絲要求苗栗地檢署，以及苗栗縣調站、苗栗縣警局，甚至是移民署苗栗縣專勤隊等單位，必須加強查賄等。

為防範參選人利用幽靈人口妨害選舉公平，高檢署通令要求各縣市地檢署，務必全面清查掌控各地不正常人口遷出入情況，苗栗地檢署因而於7月20日召開研商防制戶籍虛報聯繫會議，建置虛偽遷移戶籍案件的清查篩選流程，要求苗栗縣警局下屬各分局全面清查轄內可疑幽靈人口遷入情況。

據悉，海寶里人口約1千出頭，選舉人數約有9百多人，竹南警分局經由戶政系統資料，得悉苗栗縣後龍鎮海寶里出現不尋常人口遷入情況，並疑與海寶里現任韓姓里長有所關連，警方初步清查後報請檢方指揮，由檢方於3日傳喚韓某，以及涉嫌虛偽遷移戶籍的民眾9人到案說明，檢方經訊問後，9名民眾都請回，韓某則依涉犯刑法第146條第2項妨害投票，且犯罪嫌疑重大，諭知以5萬元交保候傳。