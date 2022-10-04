民眾黨提名竹北市長參選人林冠年被爆酒駕，對此，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，民眾黨高喊酒駕零容忍，但卻在新竹縣市破功，竹市議員提名有酒駕前科的李國璋，竹北市長參選人林冠年也明知故犯，而身為新竹縣市黨部主委的高虹安有督導之責，不應以新聞稿草草帶過，更勿切割。

劉康彥表示，過去林冠年屢屢在臉書表示，為高虹安護航選情，刻意抹黑新竹市政、甚至力挺抹黑沈慧虹的名嘴側翼吳子嘉，讓人不禁懷疑他是在選市長還是在擔任高虹安的團隊發言人？如今被揭穿酒駕一事，居然第一反應是發文表示他與高虹安受政治迫害。

他強調，酒駕就是無視市民的安全，民眾黨如果連自家人都無法要求，要如何讓大新竹市民相信？

劉康彥說，抹黑、說謊、不認錯，就是民眾黨一貫的手法，8月就發生的酒駕事件，該黨卻沒有內控機制，等到10月被媒體揭露後，黨部主委才慌慌張張做出反應。

他也要提醒，過去林冠年曾大聲疾呼，「謊言與硬拗不是台灣人的價值」，呼籲林冠年酒駕不只是個人行為，更甚及公共安全，林冠年莫再以政治迫害為說詞，而不正視自身的酒駕犯行，而身為縣市黨部主委的高虹安不要一日三切，切割吳子嘉、切割志工團，現在又想切割林冠年。