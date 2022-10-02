今年台北白晝之夜昨晚在士林登場，今年以「士林大戲院」為主題，盼振興士林商圈，現在出現許多人潮，但卻遭網友批評活動動線規畫差，直呼是「最爛的一屆」，有違白晝之夜精神；文化局表示，應是疫情過後及活動品牌累積的效應。

今年白晝之夜四大展區分別為台北表演藝術中心展區、士林夜市展區、士林官邸公園展區及台北科學藝術園區展區，此次一夜限定活動帶動約46萬人次走入士林地區，同時網站藝術企畫也吸引近147萬人次瀏覽。

但有網友在Dcard發文批評，今年完全沒有白晝之夜的精神，整體上根本像是包裝成「士林夜市振興計畫的商業活動」，主因包括人潮擁擠、動線規畫差、作品也沒有任何指示牌，讓很多第一次參加的人印象很差。

文化局表示，今年白晝之夜為邀請民眾走入士林街頭，規畫四大展區，民眾非常熱情、參與踴躍，不論是開放性空間或是室內場館都出現相當多的人潮，推估應是疫情過後及活動品牌累積的效應。

至於被批評動線不佳，文化局表示，白晝之夜採分散式展場設計，帶領民眾在遊走間重新觀看認識城市各個空間角落，並透過現場工作人員、指標系統、宣傳摺頁及結合網站「數位地圖」、「自訂行程」等規畫引導民眾遊逛。同時因疫情不確定因素，今年活動整合現場與線上體驗，無法到現場的觀眾也可在線上體驗精彩活動；所有有關民眾的建議，文化局都會繼續改善精進。