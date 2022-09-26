全聯旗下「全聯小時達」服務，將9月30日取其諧音定為「就想你日」，提醒民眾可利用特殊節日，透過外送將心意遠端送到關愛的親友手中，不論是長輩需要的保健品、成人紙尿褲，或是送巧克力給遠方愛人，都可透過「全聯小時達」最快40分鐘送到家。

9月28日至10月4日活動期間，下單滿930元贈520福利點，再加碼天天抽一單贈300元無門檻小時達折價券；另「PXGo！全聯線上購」同步響應930活動，包含分批取轉贈專區商品可享100福利點回饋、預購下單專區商品享100福利點等。