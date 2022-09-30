不畏取料成本大增以及全球經濟成長趨緩，日本工廠在8月已連續3個月提升產量。另外，日本也希望能以自己內需市場，彌補歐美等主要貿易夥伴恐怕步入衰退的缺口。

日本政府30日表示，繼6月大增9.2%，7月小漲0.8%之後，當地8月工業生產經季節性調整後，也月增2.7%，明顯高於預估值0.2%。另外，日本8月零售銷售年增4.1%，連6個月都是正數。同時勞動力緊縮，表示公司行號尋才不易，8月失業率為2.5%，與7月2.6%差不多。

SMBC日興證券認為，單就8月數據來看，生產活動旺盛，呈現向上趨勢。不過，由於目前全球景氣趨緩，今年最後1季的生產有可能出現停滯不前狀況。

此報告中，以機具、鋼鐵以及像是鋁、銅、鉛等非鐵金屬的產量較大。不過，電子零組件卻減少6.3%，6月以及7月都成長高達兩位數的汽車，8月產出卻意外下降。

全球銷售量最大的豐田汽車29日表示，日本8月產量雖較7月少，但全球總產出卻是增加。日本政府指出，電子零組件與裝置產量雙雙下降，主要是受到智慧手機與個人電腦需求疲軟，導致記憶體晶片產出減少並對前景不利。

專家學者認為，雖有通膨上漲負面影響，日本經濟2022年一整年還是可望繼續成長，因為疫情限制大幅鬆綁，民眾信心陸續回籠下，消費能力也可同步增加。