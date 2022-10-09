砸12億重建的新竹棒球場，7月底重新啟用卻因多處缺失被罵翻，逼得新竹市政府暫停開放，市府也成立改善小組進行改善作業，不過筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航近日進入新竹棒球場，在非管制區的樓梯伸手一摸，結果讓他氣得爆粗口批評。

周偉航昨日在臉書分享照片，他進入新竹棒球場非管制區，看見為人詬病的樓梯，便伸手摸了一下樓梯隔板，沒想到手上依舊沾上厚厚鏽蝕粉末，讓他爆粗口開罵「X，新竹市立棒球場還是一樣。」

周偉航進入新竹棒球場非管制區，摸了一下樓梯隔板後沾上鏽蝕粉末，讓他忍不住開罵。（圖／翻攝特急件小周的人渣文本臉書）

不少網友紛紛留言笑說，「沒有再花個12億哪來的經費改善！」、「樓梯是用腳走的不是用手摸的」、「市長副市長不在了，沒人可以下決策」、「這種小事重要嗎？我們應該先關注高虹安有沒有每天簽聯絡簿吧？」、「一個沒市長的地區能夠有什麼作為」。

也有人討論起樓梯隔板的材質，「這是故意舊化的風格」、「耐候鋼的特性就是這樣。但是否適合做在樓梯又是另一回事了」、「這耐候鋼，就是要讓他生鏽展現這種粗獷的風格，不過通常不會做在手會一直摸的地方」、「您怎麼會有手模銹鋼板不弄髒手的想法？」周偉航也回應「樓梯握把條有塗一種東西就摸不出來了，可是隔板沒塗」。