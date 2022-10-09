台灣少子化問題嚴重，影響大學招生率逐漸下滑，今年大學分發入學缺額近1.5萬再創新高，許多私校也出現招生危機，私校工會理事長尤榮輝認為私大招生已進入「冰河期」，預測6年後恐有50所私立大專院校會退場。

根據大學考試入學分發委員會統計，今年度在各分發後招生缺額計有1萬4493人，沒有出現招生缺額的學校共有11校，包含台灣大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、中山大學、體育大學、中正大學、台北大學、中國醫藥大學與台北醫學大學。

至於未足額錄取學校方面，最受矚目的是老牌私校文化大學，缺額2378最多，另外像是淡江大學也有1037名缺額，義守大學缺額則有1007名。

據CTWANT報導，私校工會理事長尤榮輝指出，私立大專校院招生已進入冰河期的困境，更悲觀預測6年後恐會有40、50所退場，招生危機將導致私大學雜費收入大減，但漲學價空間恐又影響招生，或可考慮招攬國際學生來台就讀。

不過私立教育協會理事長、中國科大校長唐彥博則認為，教育部應提高給予中後段學校獎補助款的比例，不要只看各校註冊率當標準，而是有多少學生多少就給多少，才能避免大專院校強者越強、弱者越弱的情況發生。