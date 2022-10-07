半導體產業人才荒，成功大學今年秋季校園徵才10月14日、15日登場，將有39家企業到場徵才，其中又以「高科技產業」占70％最多，其次為「製造業」占17％，企業參與數比上一屆增加13家，需求人才數更超過2500名，創歷年秋季徵才之最。

成功大學今年秋季校園徵才10月14日、15日於光復校區國際會議廳登場，預計有晶豪科技、艾司摩爾、聯發科、台灣美光等39家企業舉辦徵才說明會。成大指出，近年嚴峻的半導體產業人才荒，反映在參語徵才的企業家數踴躍，且求才名額也創新高。

成大指出，秋季校園徵才說明會除了開放在校生參加，也歡迎社會新鮮人及各界民眾踴躍參加，也開放在校生報名。

成大位居南科此一世界級半導體重鎮，校方也強調，近年積極攜手夥伴學校，共同培育企業所需的專業及跨領域人才，如今年剛成立的「智慧半導體及永續製造學院」及去年運行的「敏求智慧運算學院」，都有助擴大成大育才優勢，培養更多擁有跨界智識及AI思維之新世代人才投入職場。