蔡政府推動「2030雙語政策」，國民黨立委林奕華今天在立法院總質詢詢問是哪雙語？行政院長蘇貞昌回覆說是國家語言和國際語言，沒有獨尊英語。

林奕華指出，蔡政府的「2030雙語政策」，以教育部的說法是要加速提升學生英語能力，就是獨尊英語。因此現在學校師資考核都要加考英語，連大學教中文系都要具備全英語授課能力，三角函數也在用英語授課。

林奕華詢問，雙語政策的其中一語是英語，那另一語又是什麼？蘇貞昌說，英語只是外國語的其中之一。蘇貞昌進一步解釋，雙語政策就是國際語言跟國家語言，國際語言要特別加強推英語的能力，因為英語在世界上的通行與需要性還是比較高。

林奕華又問那本國語又是什麼？是華語？台語？客家話？原住民語？蘇貞昌說，任何本國的國家語言，包括手語，我們都要加強。

針對林奕華提出縣域現場獨尊英語的情形，蘇貞昌直言，有的走偏了；教育部長潘文忠也則指出，委員過去服務過的縣市執行偏差。