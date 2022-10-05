鏡電視成政治打手？要求陳耀祥、蘇貞昌請辭下台 蔡壁如批：民進黨完全不演了

立法院交通委員會今（5）日邀請國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥進行專案報告，藍綠都發出甲級動員。民眾黨立委蔡壁如爆料，自己收到吹哨者提供的資料，顯示鏡電視的審照過程「內神通外鬼」，怒嗆陳耀祥、行政院長蘇貞昌都應下台。

蔡壁如今日在臉書表示，鏡電視相關案件，《鏡週刊》社長裴偉已承認有「膨風」，而她手上也有一份吹哨者提供的資料，為鏡電視董事們寫給NCC的回文，內容同樣證實鏡電視的審照過程「內神通外鬼」。

「總統府、行政院怎麼可以介入電視台的運作？這是公然踐踏民主防線！」蔡壁如指出，連民進黨立法院黨團都為一家電視台展開甲級動員，難道是要護航NCC？護航鏡電視？「護航毫無下限、完全不演，就是要控制媒體成為政治打手！根本比數位中介法還要恐怖！」

蔡壁如質疑，明明已有證據證明，NCC公部門有人洩漏機密給鏡電視，但負責把關、審照的陳耀祥卻還在裝睡，且鏡電視對於NCC的要求，完全不甩，根本是把NCC及陳耀祥當塑膠，「究竟是誰出賣了NCC？拿了誰的好處？如果陳耀祥還不肯查個清楚，這樣的主委不適任、應該下台。」

蔡壁如強調，一間電視台的執照申請案，政治力介入的痕跡斧鑿斑斑，但蘇貞昌卻將此事簡化成「民眾與股東之間的糾紛」，稱「不必去查」，立法院黨團還為此甲動全力護航，「為了多一家可以充當選舉打手的電視台，竟然踐踏民主到如此毫無下限的地步，這是號稱民主國家之恥！不止是陳耀祥該下台，蘇貞昌也該下台！」