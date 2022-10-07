國慶日即將到來，前總統馬英九在臉書呼籲總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱。行政院長蘇貞昌說，一輩子吃台灣米、喝台灣水，坐高官、領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，也真是讓人刮目相看，讓人覺得很荒唐。

馬英九昨表示，自己已經收到國慶大會的邀請函，一定會出席，但也對蔡英文總統提出兩個呼籲，第一，請在國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清我們與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。第二，請總統府在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）作為國慶的英文名稱。

蘇貞昌今表示，一輩子吃臺灣米、喝臺灣水，做高官、領厚祿，卻對臺灣這麼沒感情，也真是讓人刮目相看，讓人覺得很荒唐。

蘇貞昌指出，國外訪團來都在在稱呼我們「臺灣」，要跟中國在世界上區隔，講「臺灣」大家聽得懂；自己講中國，人家反而跟中華人民共和國混淆，所以我們講臺灣國慶日、中華民國國慶日都是沒有錯，世界更清楚，不要自己對臺灣沒感情，還要去批評別人。