下周一是國慶日，國民黨依循往例，將於當天上午在中央黨部前廣場，由黨主席朱立倫主持國慶升旗典禮，慶祝雙十。為鼓勵民眾參與，幹話撲克牌3.0也將正式上線，當天前500名參與升旗民眾，在活動結束後，可憑排隊號碼牌免費換取。

也因應今年是地方九合一選舉年，當天國慶升旗典禮上，前台北市長馬英九、郝龍斌與國民黨台北市長參選人蔣萬安將首度合體，象徵一棒接一棒棒傳承。

而國民黨自辦升旗典禮結束後，朱立倫也評估比照去年，再參加總統府前升旗典禮。不過黨文傳會主委洪孟楷說，目前還在最後考量，還沒確定拍板。

洪孟楷表示，國民黨與中華民國密不可分，就是因為有111年前國民黨革命先賢拋頭顱、灑熱血，才有今天中華民國，國慶日當天，歡迎各界參與國民黨國慶升旗活動，真心誠意為國家歡慶。

洪孟楷說，國民黨國慶升旗將於雙十節當天上午8時舉行，因應今年地方九合一選舉年，當天也將安排馬英九、郝龍斌與蔣萬安首度同台，象徵一棒接一棒傳承概念，與曾任桃園縣長、新北市長的朱立倫，一起為蔣加持台北市長選情。

黨副發言人楊智伃表示，為鼓勵民眾參與國民黨國慶升旗典禮，前500位參加民眾將可索取剛熱騰騰出爐的3.0版幹話撲克牌。楊說，當天7時起在黨部前廣場發放號碼牌，升旗典禮結束後，8時30分起民眾可憑號碼牌換領。

洪孟楷也提到，除中央黨部外，國慶日當天各縣市黨部也會自辦升旗典禮，全國各地民眾也可以就近參與，用實際行動捍衛青天白日滿地紅。

此外，洪孟楷說，國慶日當天沒有排領取到3.0版幹話撲克牌民眾，也可到國民黨電商平台，以小額贊助每副100元方式取得。洪指出，這次3.0版幹話撲克牌，不含地方黨部加印，中央黨部目前共僅印製4000份，數量有限。