台北市環南綜合市場攤商2日舉辦聯歡晚會，卻有1名男子疑因心肌梗塞失去呼吸心跳，最終送醫不治，國民黨北市議員鍾小平緊咬事發當下，民進黨台北市長參選人陳時中正在唱歌。當時也在場的無黨籍參選人黃珊珊5日表示，這是沒人希望發生的憾事，與會者尊重主辦單位安排，但不該再行政治操作，傷害家屬或主辦單位。

年底選舉將近，台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊相繼到場參與台北市環南綜合市場攤商聯歡晚會，卻有現場民眾疑因心肌梗塞倒地不起，會場中具護理師執照的里長參選人洪佳君當場實施心肺復甦術（CPR），但男子最終還是送醫不治。

事發後，鍾小平指陳時中在搶救當下還在台上唱歌，此說法卻被民進黨北市議員簡舒培打臉，稱事發時在台上致詞的是黃珊珊，民進黨北市議員吳沛憶更痛批，民眾的不幸被鍾小平拿來消費、拿來政治攻擊，不只失格，更是缺德，怒斥鍾小平胡言亂語並非第一次，向來不為言論負責，只為搏版面。

對此，黃珊珊上午赴「走訪水源二三期—尋找黃珊珊分身記者會」後接受媒體聯訪，她表示，這是個沒人希望發生的憾事，在場沒人會想輕忽這件事，眾人都是尊重主辦單位安排，既然遺憾已經發生，就不該行政治操作，傷害家屬或主辦單位。