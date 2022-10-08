斥資12億元重建改造的新竹棒球場，7月底重新啟用沒幾日就爆出諸多爭議，還造成4位球員受傷。國民黨立委林奕華怒批，事發已經2個多月，為何不見行政院長蘇貞昌震怒，「連公共安全這件事都可以雙標？」

林奕華昨（7）日在臉書表示，新竹棒球場拿了前瞻計劃6億多元的經費，但補助這麼多錢卻蓋的如此「落漆」，「行政院有無開過會檢討？這中間哪些環節出了問題？為何總統、代理體育署長會去參加一個沒有完工驗收的賽事？」

「7月事情發生到現在已經2個多月了，不見蘇貞昌院長震怒，也還沒有任何人出來負責！」林奕華質疑，難道因為新竹市是民進黨執政縣市，中華職棒會長是民進黨立委，行政院就一路開綠燈，連補助都大方給，事後再配合選舉操作，有無驗收都不管不顧嗎？

林奕華認為，驗收除了是對公共工程的安全檢查外，更代表了政府做事的態度，怒批新竹棒球場沒驗收就啟用，明顯是為了衝業績，還用國家預算替特定政黨衝選舉，「如果發生在非綠營執政縣市，蔡總統或蘇院長不會震怒嗎？連公共安全這件事都可以雙標？」