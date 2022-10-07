國慶文宣"不愛"中華民國? 蘇揆"潑糞"馬"對台沒感情"!│中視新聞 20221007

國慶日將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡英文總統不要使用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。行政院長蘇貞昌批，不要自己對台灣沒感情還要批評別人，這很荒唐。馬英九今天回嗆蘇是騙過神明的人，「他的話不要太介意。」

馬英九今天上午參加北市議員參選人高揚凱選總部成立大會。他在致詞時提及，這2天想到去年參加國慶大會時，所有的看板和給國內外貴賓上資料，故意用英文寫 「Taiwan National Day」台灣國慶日，蔡總統致詞說，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，總統怎麼可以講這個話呢？

馬英九強調，「我們的國土包括大陸」，因為憲法和兩岸人民關係條例都這樣規定，大陸也在憲法把台灣納入，「你講破嘴都沒有用啊！」不能突破這個現實，最重要是在現實情況下尋找出路。

馬英九直批，「一個中華民國總統，在各個地方寫『台灣國慶』，我覺得非常不正當」，他要各位特別幫他盯一盯，幾天之後國慶大會，看看蔡總統是不是這樣講。

馬英九再轟，蔡總統找前指揮官陳時中來選台北市長，「他防疫成績實在不能看啊！」陳時中給自己打成績85分，可是彭博新聞社對各國防疫的評價，53國家中我們排名51，這叫85分嗎？實在覺得可怕，連這樣的人都能當選的話，「把台北市民當什麼啊！」

他強調，這場選舉之所以重要，這次國民黨能贏，2年後在總統選舉才能贏，台灣再這樣下去不行，不換政府是不能救台灣的，從地方選舉開始，讓高揚凱、台北市長參選人蔣萬安順利當選，一步步拿回更政權，不是為了爭權奪利，而是為了救台灣。

馬英九受訪時重申，不接受台灣國慶日，「因為我們的國家叫中華民國」。至於被蘇貞昌批荒唐，馬英九反嗆，蘇貞昌是騙過神明的人，「他的話不要太介意」。