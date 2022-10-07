義守大學觀光餐旅學院休閒事業管理學系畢業香港學生梁凱熙，為了在返回香港前深刻體驗台灣，從6月30日起展開徒步環島，今天完成100天的旅程，走回校園，師長、學弟妹與旅程結識的阿姨在校門口列隊歡迎她，校長陳振遠並親自頒發畢業證書給她，對於夢想實現，梁凱熙說：「很開心」、「很感動」。

義守大學觀光餐旅學院休閒事業管理學系畢業香港學生梁凱熙，為了在返回香港前深刻體驗台灣，從6月30日起展開徒步環島，今天完成100天的旅程，走回校園，師長、學弟妹與旅程結識的阿姨在校門口列隊歡迎她。(林雅惠攝)

4年前從香港到台灣義守大學觀光餐旅學院休閒事業管理學系就讀的梁凱熙，曾獲得高雄市舉辦的遊程競賽冠軍，擅長影音錄製剪輯行銷旅遊景點，班導師陳嫣芬說，梁凱熙是非常有主見及創意的學生，4月份曾聽她提起想環島台灣，5月提出企劃申請協助，6月就展開徒步環島，是一名行動派的學生，該系曾有2名國內畢業生環島過，但境外學生梁凱熙是第一位。

梁凱熙說，今天很特別是用畢業生身分回到學校，讓她很感動。(林雅惠攝)

她也發揮專長，將100天的旅程拍攝影片放在自己經營的「小熙子遊臺灣」社群平台上，不只有台灣本地民眾因為看到她的影片，前往徒步地點，為她加油打氣；連香港的朋友也跟著她的腳步和影音作品，一起認識台灣。

在行經屏東路途中，梁凱熙結識了阿姨Michelle，今天Michelle也特地到校歡迎她。(林雅惠攝)

梁凱熙說，長達100天的旅程，足跡甚至前進綠島，一路走來，有數不清的陌生人給予滿滿的關懷與愛，有人特地請假陪走，有人贊助物資，沿路的加油打氣聲未曾間斷，警察主動關心狀況，公車司機利用車上廣播系統大聲為她鼓勵，尤其遇到颱風與地震時，大家伸出援手幫忙，一幕幕情景，都是她這100天來最窩心、最動人的體驗，「所以我不是一個人的、耶！」。

校長陳振遠今天特別頒發梁凱熙畢業證書，梁也是今年因疫情無法舉辦畢業典禮，校長親自頒發畢業證書的第一名學生。

梁凱熙說，今天很特別是用畢業生身分回到學校，讓她很感動，她說環島過程也曾遇到困難與害怕時候，比如路徑越走越偏向鄉間小道，走不出大道，後來在路人協助下，順利脫離困境，她也在環島行程中，選擇走訪市場，前往台東縣部落，感受原住民文化，沿途走過南迴公路、蘇花公路、台26線，這些以前都是坐車隔著玻璃看的地方，現在用雙腳去體驗，看見的風景截然不同。

梁凱熙推著行李推車用雙腳走遍台灣各角落。(林雅惠攝)

在行經屏東路途中，梁凱熙結識了阿姨Michelle，當時Michelle開車看到一位小女孩推著行李往前走，覺得很好奇，於是把車停在路邊陪著梁凱熙走一段，當下，她就與梁凱熙約定在環島最後一天，要到義守大學見證梁凱熙實現夢想的這一刻。梁凱熙很感動Michelle兌現承諾，她說這就是這100天來最大的心得，台灣最美的風景就是人情味。

梁凱熙推著行李推車用雙腳走遍台灣各角落，她拿出自己走破的球鞋，表示已經走破4雙鞋子，雖然沿途很辛苦，但很開心，父母也很支持她。(林雅惠攝)

梁凱熙推著行李推車用雙腳走遍台灣各角落，她拿出自己走破的球鞋，表示已經走破4雙鞋子，雖然沿途很辛苦，但很開心，父母也很支持她。她也發揮專長，將100天的旅程拍攝影片放在自己經營的「小熙子遊臺灣」社群平台上，不只有台灣本地民眾因為看到她的影片，前往徒步地點，為她加油打氣；連香港的朋友也跟著她的腳步和影音作品，一起認識臺灣。

校長陳振遠表示，來義大求學的港生人數為全台最多，梁凱熙求學期間表現亮眼，學校全力支持她實現夢想，希望能讓她對台灣與義守大學留下美好的回憶；義守大學不只在課業上鼓勵學生跨域學習、勇於嘗試，更全力支持學生在課外活動的多元發展，尤其讀萬卷書更要行萬里路，從旅途中開拓的視野都是很棒的經驗與養分。

陳振遠說，梁凱熙能夠徒步完成台灣環島，代表未來她遇見任何困難也都能夠想辦法解決，今天特別頒發她畢業證書，也是今年因疫情無法舉辦畢業典禮，校長親自頒發畢業證書的第一名學生，祝福她未來前程似錦。

梁凱熙說，旅遊是她的興趣，而她最大夢想是環遊全世界，這次徒步台灣環島100天，讓她體會不一樣的人生，非常感動。