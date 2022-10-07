國慶日將至，前總統馬英九日前呼籲別再以「Taiwan National Day」作為國慶日的英文名稱。對此，民進黨立委羅致政7日認為，不論中華民國台灣、中華民國還是台灣，這些稱呼都已經是全台灣人的共識，希望國民黨與馬英九，別從中製造政治紛擾，也不要「逢台必反」。

馬英九日前透過臉書發文指出，希望總統蔡英文在中華民國國慶大會上，闡明釐清台灣與中國大陸的關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，也希望總統府別再以「Taiwan National Day」作為國慶日英文名稱，畢竟我國的國名從未從「中華民國」改為「台灣」，《憲法》也未修正了。

民進黨立委羅致政7日表示，希望馬英九與國民黨政治人物，不要只看見台灣就想反對、跳腳，不論中華民國台灣、中華民國還是台灣，這些稱呼都已經是全台灣人的共識。國慶日是值得大家歡慶的日子，盼國民黨別從中製造政治紛擾，也不要「逢台必反」。他說，中國大陸未有反應，國民黨與馬英九已經先跳腳，此舉完全沒有意義。