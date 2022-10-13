第4屆U23世界盃棒球錦標賽今天開打，中華隊第4棒由來自中信兄弟的重炮曾頌恩，他表示，扛中心棒次不會緊張，就當作第4個在打就好，不會給自己太大壓力，相隔10年再度披上國家隊戰袍，出征前兄弟隊友也捎上祝福，其中前輩張志豪特別「叮嚀」，「他說你沒打好我會打你。」

曾頌恩前次披上國家隊戰袍是少棒時期，當時與戴培峰、江坤宇、陳思仲、孫易伸等人一同出征在成都舉行的第七屆亞洲少棒錦標賽，但他苦笑說：「那時候印象不太好，因為我們輸中國，被打再見全壘打。」

這次中華隊擔任地主，雖然在國人面前獻技壓力更大，但曾頌恩抱持平常心面對，兄弟隊友們也為他加油，盼他能為國爭光，張志豪開玩笑「叮嚀」說，「他好像還有說些別的，但忘記了，好像有說國際賽張力比較大，希望我不要怯場。」

曾頌恩在2019年打過冬季聯盟，當時他一心想與國外選手較量，但表現不如預期理想，這次來台的球隊中也有多名小聯盟球員，「希望這次能夠有好的經驗與收穫。」

這次中華隊找來克魯茲擔任打擊教練，曾頌恩也把握機會從他身上學習，「他有看到我一些打擊缺點，發現我球還沒打到就會想要往上打，他叫我先把擊球重心做好、確實擊球，現在打擊感覺還不錯。」