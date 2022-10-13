上屆U23打下季軍的哥倫比亞預賽首戰就要碰上地主中華隊，曾在2017年短暫擔任統一獅客座教練的科爾特斯（Jorge Cortes）這次執掌哥國兵符，目標要盡力從各隊中脫穎而出。

科爾特斯表示，這次哥國組成中也有幾名來自小聯盟的球員，加上國內好手，今天首戰預計推出196公分的佛洛雷斯（Santiago Florez），「會選他當然是他最好的。」他也提到，可能會讓佛洛雷斯在預賽最後2場中再次登板，所以讓他在今晚打頭陣。

哥倫比亞在11日抵台，立刻進入泡泡模式展開練球，從中南美洲飛過大半地球來到台灣，最困難的就是適應時差，不過首度來到天母棒球場，科爾特斯也大讚天氣舒適、球場非常美麗。

雖然哥倫比亞對這屆中華隊球員並不熟識，但科爾特斯透露他曾在2017年當過獅隊客座教練1個月，也曾在海盜隊小聯盟當過教練，現在則是在響尾蛇小聯盟執教，帶過台灣好手陳聖平。相隔多年再訪寶島，他也十分懷念台灣美食，「覺得台灣的白飯特別好吃。」