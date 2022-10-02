第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽2日舉辦開賽記者會，邀請曾幫助桃園平鎮高中勇奪賽事2016年冠軍、現效力中華職棒中信兄弟隊的好手江坤宇站台，談到高中參加黑豹旗最難忘的比賽，就是2016年助隊奪冠、自己贏得大會最有價值球員的時刻。

江坤宇表示，一生最多可以參與三屆黑豹旗，體驗高中棒球的熱血，他鼓勵學弟們，不要放棄每次機會，祝福大家在黑豹旗也都能像他一樣留下美好回憶，他並鼓勵道：「練習不會騙人，雖然累但絕對可以幫助到場上發揮，且心態調適好，遇到挫折、有失敗才知道有如何進步、成功。」

由於黑豹旗不分科班及社團，報名球隊盡情享受良性競爭的魅力，江坤宇提到，就算是社團球隊碰到如自己母校平鎮高中這樣的強隊，賽前仍是會抱著不想輸的心情準備，所以不管面對哪支隊伍都不能掉以輕心，全力展現自己實力，而他印象最深刻的就是2016年自己高二時那屆賽事，當時他在4強賽發揮不理想，但轉換心情正面面對冠軍賽，單場擊出3支安打，不但助隊拿下冠軍，也為自己爭取到MVP個人獎。

除了高中時期在黑豹旗有過大會MVP榮譽，進入職棒後江坤宇努力發光，1日也收到中職生涯首座月MVP獎項，他透露，沒想過自己贏得中職9月MVP，是回宿舍滑手機才知道「噢！原來是我！」