新北光復高中射擊隊教練陳弘振，獲得學校體育傳炬獎運動教練獎。(黃邱倫攝)

田徑選手出身的陳弘振教練，過去為3000公尺障礙賽的選手，師承「超馬推手」潘瑞根。退役後一開始在校內帶領田徑隊。在一次偶然機會下至林口高中參訪，看到林高射擊隊的表現，覺得射擊這個項目非常有潛力，好好規畫、訓練，未來很有機會在亞奧運上奪牌，因此，於6年前促成光復高中（國中部）射擊隊成立。

未曾接觸過射擊項目，陳弘振教練一開始覺得射擊很簡單，「就只是拿把槍，當兵也曾打過。」但經過長時間觀察才發現不是想像中的容易：「就覺得這個項目跟田徑比不簡單，不是我只要跑贏就好，是每一發都在斤斤計較」。

陳弘振老師於105年7月向學校申請，成立國中部射擊運動代表隊，隊中成員多是他或學校老師從體育課尋出的璞玉，然後從零開始，慢慢雕琢身手。當時，由於新北市光復高中（國中部）並無靶場，射擊隊師生每天得從學校所在地板橋到林口練習，因此陳弘振教練自發性每天放學載著選手往返林口高中靶場行訓練，來回車程至少2小時起跳，每日舟車勞頓、風雨無阻至今，已邁入了第7年。

一開始，一台車只能僅載4名選手，採菁英式訓練，即使臨時有人狀況不好，也無法增加替補選手。因此，為了在有限條件下更好地擴充隊上人力資源，陳弘振老師去年特意換了一台七人座汽車：「本來只能練4個，換車後增加為6人，可以更好地視選手情況，調整替補隊上人力」。

開車接送學生、每年尋才、刻苦的訓練環境，看在老婆眼裡也相當不捨，曾盼他不要再帶隊，但看著光復射擊隊從108年全國中等學校運動會起連續4年都摘下金牌，好不容易獲得傲人成績、成為學校特色之一，也讓他與有榮焉，更不想要輕言放棄。

在這樣短暫且不規律的訓練環境中，陳弘振老師與選手們不僅咬牙撐過、打破困境，還能年年締造佳績，實屬不易。陳弘振教練表示：「在有校內靶場之後，我們必能提高訓練效率，同時也能夠擴大選手池以及留住人才，盼他們能夠在未來為台灣爭光！」

陳弘振強調，「雖然從事運動教練不是為了得獎，但獲獎對我而言絕對是最大的鼓勵！這個榮譽將會鞭策我不斷努力，期許未來能把射擊運動推廣給新北市其他國中，讓新北基層射擊系統能夠更加健全，訓練出更多的選手甚至國手，為學校、國家帶來更多的貢獻。」