民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／姚志平攝）

PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期被綠營猛打，從博士論文一路打到補習上台大、資策會爭議、特權上北一女、非北一女樂儀隊，聲勢也隨之升高。有網友對此痛批民進黨，愈來愈不會選舉了，應該完全不理高才對，如今這樣追著打根本是在幫她造勢，堪稱史上最失策。此說法掀起PTT論壇熱烈討論，有網友就直言：「不理她的話，她就會變成8年後的台北市長、16年後的台灣總統。」

有網友昨（7）日在PTT論壇發表《民進黨應該完全不理高虹安》一文，內文指出，民進黨是愈來愈不會選舉了，一直在幫高虹安造勢到底是怎樣，簡直笑死人。高能夠從一個默默無名的科技業員工，短短2年躍升成一個超級政治新星，很大一部分要拜民進黨所賜，民進黨動用所有媒體、側翼、國家機器，不斷在幫高打知名度，甚至已經將高推向10年後可選總統的高度。

該網友質疑，民進黨難道不懂最好的選戰，就是完全忽視對手，好好為自己的政策爭取版面？到底民進黨有多怕高虹安，才會這樣嚇到「挫賽」完全荒腔走板？

此文引發熱議，大批網友湧入留言：「不理她的話，她就會變成8年後的台北市長、16年後的台灣總統」、「民進黨完全不理高，柯建銘就危險了，你說柯建銘會不會放過高？脈絡就是這麼簡單」、「你看看民進黨在新竹才幾年，光爆出來的那個棒球場就幾億了？想也知道民進黨不可能放過高，風險太大了」、「這個打法你要問大老柯建銘啊，怎麼有大老就這樣衝出來叫陣的啦……」「愈打民調愈高，原本要投林耕仁的紛紛集中到高虹安身上」。