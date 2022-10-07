身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前批評，民進黨全黨加國家機器全黨打高虹安一人。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘7日反嗆，高虹安一個人騙全國、全國憤怒，並強調民進黨團從未施壓，僅是行文詢問，況且高虹安自己也行文過資策會。

資策會執行長卓政宏日前於經濟委員會中指出，高虹安論文與資策會報告有7至8成雷同，若協商解決不成，才可能提出訴訟，讓民眾黨立法院黨團6日批評，民進黨傾黨政之力圍剿高虹安，更將黑手伸入資策會，迫使資策會改口主張著作權疑慮。柯文哲則認為，民進黨全黨動用國家機器打高虹安一人。

柯建銘說，高虹安知道資策會日前到經濟委員會備詢，卻不證明自己清白，民眾黨團昨天還「私設刑堂」找資策會出席記者會，簡直本末倒置。而柯文哲說全黨打一人，但大柯（柯建銘）比小柯（柯文哲）有公信力，柯文哲若想當第四組候選人，根本不稱職。

柯建銘認為，高虹安即使不選新竹市長也是立委，全國都在看。退一萬步而言，自己是新竹選民，也相當好奇論文爭議，若高虹安能證明自己清白當然好，但高虹安只會說被抹黑，忽略市民水準。

柯建銘認為，高虹安言論禁不起考驗，只是自欺欺人，不斷自掘墳墓而已。政治人物要會解決問題，高虹安卻連自己的問題都解決不了，這樣如何當市長，實在不得其解。