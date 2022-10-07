距離年底選舉倒數不到2個月的時間，台灣民意基金會董事長游盈隆昨(6日)在臉書表示，6都16縣市選情陷入空前不確定狀態，而許多證據顯示，選情正往不利民進黨的方向發展，原因一是輕敵、二是榮華富貴的好日子過慣了，戰貓變成肥貓。該分析曝光後，引發網友熱烈討論，一位網友則神回「真的是民進黨人，最了解民進黨」。

游盈隆在臉書談到，民進黨內有識之士此刻憂心如焚，如果選舉結果真的只剩兩都兩縣，地方執政版圖全面退縮到南台灣一隅，那意味民進黨可能正遭遇一次比2018更可怕的劫難，後果當然不堪設想。為什麼2022九合一選情的發展會這樣？從政治科學與經驗的角度看，是可以理解的。民進黨號稱選舉起家，黨內不乏選戰經驗豐富的人，為什麼會讓黨及候選人陷入今日這樣的泥淖？一言以蔽之，兩個原因，一是輕敵，二是榮華富貴的好日子過慣了，戰貓變成肥貓。

游盈隆的分析曝光後，在《LINE TODAY》相關報導底下有超過170則討論，不少人留言表示「還是胡作非為、無法無天的肥貓」、「真的是民進黨人，最了解民進黨」、「說謊話說太久了、再笨的人也有一些會醒過來的」、「絕對的權力、絕對的腐敗」、「由儉入奢易，一入豪門爽翻了」、「金錢跟權力使人糜爛」。