負面選舉已經成為今年選舉的主調，從打高虹安論文抄襲翻車之後，民進黨對高虹安的攻擊從學歷轉到人格，現在連高虹安在北一女的學生生活也可以變成攻擊的目標。這種無差別的負面選戰對民進黨來說，比七傷拳還傷。明明越打自己選情越傷，為何民進黨還擁抱著負面選戰不放？甚至不惜傾全黨力量去攻擊一個非直轄市長候選人？民進黨的盤算是什麼？

焦土戰的歷史悠久，從戰國時期趙國將軍廉頗對秦軍在長平之戰中施展，到古羅馬人也曾在遠征高盧時吃過高盧軍的焦土戰術之虧，一直到拿破崙遠征俄國時，也因俄國人堅壁清野而戰敗。焦土戰是一場「活得比氣長」的艱苦作戰，民進黨為了盤算2024甚至更長遠的規劃，在大逆風的情況下展開了一場民主焦土作戰。黨中央、雜誌、媒體、側翼、工讀生接二連三以烏賊戰法染得今年選戰一團焦黑，民進黨能獲得最終勝利嗎？

不能。其實民進黨對於選舉的結果已經掌握了八九成，所以民進黨的焦土戰，只為了壓低投票率。負面選舉會讓很多人對政治感到失望，今年選舉在沒有超級明星光環籠罩的情況下，投票率恐怕會非常低，加上負面選戰影響，大家會對政治更加失望，尤其年輕族群投票意願會降低。對民進黨來說，橫豎都是戰敗，把投票率壓低的盤算是什麼？

「可以讓國民黨拿該拿的，但不能讓民眾黨與其他勢力竄起。」這才是民進黨當下焦土戰的最大戰略目標。

民眾黨的興起，對民進黨來說是巨大的挑戰，因為民眾黨不同於國民黨，多半來自傳統的地方派系與勢力，反而是由一群來自各個不同行業、不同領域，對政治事務相對陌生的人組成的政黨。但也因此比起國民黨更靈活、更能吸引光譜相近的民進黨選民。

民進黨2018年在台北市長選舉吃了虧，他們深知民眾黨若崛起，對他們來說會是嚴苛的挑戰。所以巴不得民眾黨跟親民黨一樣，可以趕快泡沫化，消失在歷史的舞台。2022年這一場九合一選舉，民進黨堅壁清野，北北基桃竹可以丟，但絕不能讓民眾黨與其他第三勢力興起。

壓低投票率不會影響百里侯選戰的結果，但有可能讓第三勢力的縣市議員全軍覆沒，讓地方選舉的盤面回歸藍綠，這就是民進黨的如意算盤。因為比起這些新興政黨，現在的國民黨真的很好對付。

台灣現在就在歷史的交岔口，要走美國路線（兩黨金權政治）還是要走歐洲路線（多黨聯合共治），厭惡藍綠的選民能不能回家投票進而拉高投票率，會影響台灣未來十年的政治走向。

（作者為台灣民眾黨台中市黨部副執行長）

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