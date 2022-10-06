民進黨高層昨天提到，接下來選戰策略，正、副總統將將從更高格局詮釋這場選戰意義，就是「廣義的抗中保台」；民進黨台北市長參選人陳時中今受訪表示，應該是「抗共保台」，「我們『中不抗，我們抗共產黨』」。

昨天民進黨高層也認同「抗共保台」；他說，有人說「抗共保台」，但「只是一時改不過來」，所以都說「抗中保台」。

陳時中今體驗惠光導盲犬引導相關活動；被問到民進黨黨政高層指出，「周玉蔻事件」沒有衝擊台北市以外的選區，陳時中卻有受影響，但有信心時間過去就會恢復如常。

陳時中則沒點名說，在選舉時候，一定有些「周邊相關的事件」；溝通是一件很重要的事情，第二是，大家都是朋友，盡量協調努力往前走。重要的是要把政策講出來，讓人民能夠有感動、有感覺，這是他選舉的一個最主軸。

陳時中今與惠光導盲犬教育基金會交流，並戴上眼罩體驗盲人生活；他說，剛剛他只把眼睛遮起來步行一小段，已感到徬徨無助，幸好有導盲犬幫助就比較有信心。