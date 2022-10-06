防疫成績自評高分惹議！昨批陳時中「完全不及格」 黃珊珊今再酸：往自己臉上貼金 大可不必

台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人陳時中因防疫成績互嗆「沒醫德」、「沒口德」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（6日）說，酸陳時中自評防疫85分，應該是「滿分一千分」，黃強調，防疫成就是全台灣人的功勞，而不是個人，這是自我感覺良好，往自己臉上貼金大可不必。

黃珊珊上午走訪西湖市場受訪時說，防疫的成就是全台灣人民的功勞，不是個人功勞，這個真的是自我感覺良好。黃也稱昨天看到網友講得還不錯，「就是他的口罩20分，快篩劑20分，疫苗20分，我負責這句話也20分，加起來剛好80分，所以滿分可能是1000分吧。」

至於前台北市社會局長許立民在臉書寫下，用數據來看，台灣防疫表現是前段班，呼籲大家不要因為 選舉攻防，妄自菲薄，抹煞眾人曾經的負重前行。似乎與恩師台北市長柯文哲不同調，黃珊珊對此表示，防疫的工作本來就是大家要各自努力的，但不需要特別互相指責，但事實就是事實，做得好不好人民自有公斷，暗酸陳時中，往自己的臉上貼金真的是大可不必，而且人民並沒有忘記去年到今年所發生的事情。