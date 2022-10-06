關於年底縣市長選舉，百萬YouTuber蔡阿嘎日前預測，國民黨將拿下15縣市、民進黨會贏得7縣市，其觀點引發關注，前民進黨立委沈富雄今（6）日提到此事時指出，「（民進黨）多則7、少則4，我想是這樣」。

蔡阿嘎1日在YouTube直播節目討論年底九合一大選，並認為民進黨將會在7縣市勝選，分別是基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；國民黨則會於台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣等15縣市贏得勝利。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》分析，蔡阿嘎預估民進黨7縣市勝選，是因為把基隆、桃園、新竹這些民進黨可能連任的縣市算進來；主持人平秀琳好奇「你覺得7個還不夠少喔？」沈回應，如果大局不好的話，民進黨連基隆、桃園、新竹可能也會輸掉，「多則7、少則4，我想是這樣」。他並強調自己很公平，沒有看衰民進黨。

平秀琳進一步詢問，以此時此刻的狀況來看，年底選舉國民黨贏面是否比民進黨大非常多？沈富雄表示，「國民黨目前執政縣市就已經很多，且現任尋求連任的都領先，所以地方要維持領先或繼續連任跟中央是不一樣的，所以如果以年底投票來看，目前候選人的支持度也好，或最後得票數，通通加起來，國民黨是台灣第一大黨，但如果去問支持哪一黨，就會變成第三大黨，這就是中央的人、政策、大陸政策，老百姓不能認同。」