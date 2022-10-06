1126九合一選舉投票日倒數51天，國民黨今天宣布將全國總動員，目標招募逾3萬5000人監票志工大軍，協助選舉投票日監、報票作業。組發會主委許宇甄表示，監票志工即日起受理報名，盼全民一起盼終結作票奧步，還乾淨選舉空間。

因應選戰當天突發狀況，許宇甄說，投票日當天，國民黨也會在各縣市黨部成立危機處理小組，此外中央黨部也會有一個法律專業團隊，即時處理11月26日當天發生的選務爭議問題。

許宇甄也呼籲，中選會在這次選舉要保持行政中立，讓國人有一個公正、公平、公開的選舉。

許宇甄表示，國民黨這次在22縣市提名的參選人，都是理性、中道、穩健、務實人選，都非常有機會贏得勝選，位預防1126當天有作票問題，影響選舉結果，今天起招募監票志工。

許宇甄說，這次九合一選舉在全國共有1萬7649個投開票所，國民黨希望每個投開票所至少要召募2名外場監票志工，總計全國至少3萬5000名監票志工，協助選舉當天監督開票、報票過程，號召熱心民眾大家一起來參與。

許宇甄指出，有興趣熱心民眾從今天起到10月26日止，可在國民黨中央、縣市黨部，或利用網路報名，之後黨會在各縣市黨部辦教育訓練，讓監票志工了解、熟悉監票任務與重點工作，也期待選舉當天有公正、公平、公開的選務工作。

黨青年部主任陳克威說，近日已有不少網友與青年朋友社團反映，民進黨為了1126選舉，選務工作可能無所不用其極不公正、不透明、不公開，呼籲青年加入國民黨監票志工行列，或對當天選務不公行為上網提供，一起捍衛選務公正。

黨社會部主任水雲翔表示，4年前地方九合一選舉邊投票、邊開票亂象，造成選舉不公平，這次要號召全民一起監票、防作票。

水雲翔說，這次國民黨號召全民監票志工，很多具選務經驗的公教警消確定將加入陣容，投票日當天國民黨也會與保全工會合作，各投票所有狀況就會提供協助，讓選舉公正、乾淨、安全。