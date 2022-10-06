國防部正評估是否將軍事訓練役的役期延長，國防部長邱國正昨(5日)在立法院備詢時，明確表示已有「眉目」，年底前會公告。此話一出，引發網友熱議，其中有人認為「年底前就是說明了選舉後啦」，該留言獲得破千個讚，迴響熱烈。

立委楊瓊瓔昨詢問兵役延長到一年的政策似乎已成定局？邱國正表示，此事已有眉目，但是因為經過各部會確認，必須考量周延，絕對不會今天一公布，已服過役的跳過去、沒服役的要補滿，不會這樣，一定以年齡來分。

楊瓊瓔進一步詢問大約什麼時間公布？邱國正回應，「應該在年底前，因為公告期須滿1年，剛好遇到元旦的話又要再跨1年，不希望遇到這種狀況」。邱國正最新說法曝光後，引發網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下熱烈爭論，有超過850則留言，其中有不少人表示「怕影響年輕選票，所以故意拖到選後公布是嗎？」「有種就在11月底選舉前宣布啊？」「事實證明四個月的政策根本是個笑話」、「不敢說是因為會影響選票，投我正解」、「先騙過選舉完再說～哈哈哈」、「能不能趕在選舉前都不敢說」。