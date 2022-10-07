民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日上午到中央市場掃街拜票，針對高虹安曾說資策會是私法人但日前卻行文經濟部工業局，要求提供資策會執行的資料，沈慧虹表示，高虹安只許自己調資料，卻不容他人質疑，只會攻擊別人，卻不解答自己的問題，批評雙標就是高一貫的標準。

沈慧虹7日在市議員鄭美娟、陳建名陪同下，到中央市場掃街拜票，她也預告下周六將舉辦「旗艦型」政見發表會，用專業與經驗提出完整城市藍圖，沈慧虹說，希望選舉回歸正軌，聚焦回參選人的政見和政策。

針對本周末台中市長盧秀燕等人將來竹市為林耕仁站台，是否也會有大咖來為沈慧虹站台？沈慧虹表示，民進黨一直都是會做事團隊，先前包含蔡英文總統、副總統賴清德都來到新竹，這周日行政院長蘇貞昌也會來新竹宣講政績，另也邀請基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安來一起挺新竹。

針對高虹安曾說資策會是私法人，不受立院監督，但日前卻行文經濟部工業局，要求提供資策會執行的資料。沈慧虹則表示，高虹安的說法前後矛盾，只許自己調資料，卻不容他人質疑，只會去攻擊別人，卻不解答自己的問題，她認為雙標就是高一貫的標準。

沈慧虹說，高虹安習慣逃避、切割、閃躲、假裝受害者，但市民在意的問題是，高虹安是否用公帑讀博士學位？有沒有拿到授權書？加註內容為何修改？她認為，高虹安作為市長參選人，要有面對質疑的勇氣，而非透過轉移焦點來逃避問題。

沈慧虹說，她從7月21日起，每周發表至少1項政見，至今發布超過20項的政見，包含舊城再生、幸福加倍（社福）、教育、水資源、環保、關埔9大亮點、香山4大升級及交通135等，她也預告下周將舉辦「旗艦型政見發表會」，並於今晚19點於臉書粉專釋出報名連結，邀請市民一起加入新竹光榮的行列，用行動讓選舉回歸政策討論。