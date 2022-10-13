第4屆U23世界盃棒球錦標賽今天登場，開幕戰由地主中華隊出戰上屆季軍哥倫比亞，中華隊由下勾投手陳宇宏擔任先發，先發打線也出爐，效力響尾蛇隊小聯盟的陳勝平擔任開路先鋒，中信兄弟重炮曾頌恩扛4番。

中華隊總教練謝承勳表示，今天先發打線主要是觀察這幾天打擊及守備狀況排定；投手部分則是採取雙先發方式應戰，只要一有狀況就會換投，另外拆彈組的也準備徐基麟、巴青少1左1右投手待命，「這幾天都有沙盤推演過，會依照對方打者習性換投。」

這幾天北部受到鋒面影響天母棒球場都有降雨的情形，中華隊也趁著比賽開打前加緊腳步適應場地及天氣，謝承勳也特別要選手注意雨天飛球，在接球上是否習慣及適應人工草皮的彈跳。

針對哥倫比亞先發投手佛洛雷斯（Santiago Florez），謝承勳表示，都有去看他在小聯盟的影片，「他人很高，196公分，直球約93英里，主要武器球是滑球，但控球比較不穩，球路容易偏高，有特別提醒選手在選球上要更專心。」

謝承勳也提到，哥倫比亞打者的打擊能力都有一定水準，也有觀看影片情蒐對手，會提醒自家投手球路不要偏高，針對對方打者弱點去做攻擊。

中華隊先發打線：

第一棒 陳聖平 二壘手

第二棒曾宸佐 中外野手

第三棒 李亦崴 一壘手

第四棒 曾頌恩 指定打擊

第五棒 顏國晉 左外野手

第六棒 王騰玉 三壘手

第七棒 楊竣翔 游擊手

第八棒 羅暐捷 右外野手

第九棒 張翔 捕手

先發投手 陳宇宏

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