第4屆U23世界盃棒球錦標賽今天開打，中華隊靠著紀慶然6局下代打敲出致勝安，加上對手單場發生7次失誤「送禮」，以6比2逆轉擊敗哥倫比亞，拿下預賽首勝。

首戰中華隊推出下勾投手陳宇宏，他僅在首局碰上亂流，1出局後被敲安又投出保送，但他很快回穩，化解一、二壘有人的失分危機。

2局下，中華隊突破哥倫比亞先發投手佛洛雷斯（Santiago Florez），1出局後，王騰玉靠著游擊手失誤上壘，統一獅小將楊竣翔、羅暐捷連續敲安助隊先馳得點。

度過首局亂流後，陳宇宏連續解決9名打者，直到5局上才又被該局首位打者敲安，但三壘手王騰玉又發生失誤，讓哥倫比亞1出局攻佔一、二壘，結果陳宇宏沒能度過這次危機，被第9棒的馬丁尼茲敲出中外野二壘安打，一棒逆轉戰局。

落後的中華隊不氣餒，6局下趁著哥倫比亞換投之際展開反攻，1出局後王騰玉內野安打上壘，此時哥國內野守備再度「煮粥」，楊竣翔三壘方向滾地球造成一口氣造成哥國2次失誤，也讓中華隊跑回追平分。

追平後中華隊繼續趁勝追擊，羅暐捷獲得故意四壞球保送形成一、二壘有人，中華隊此時換上代打紀慶然，他敲出左外野安打打回超前分，2出局後哥國捕手發生傳球失誤，也讓中華隊再將領先擴大，單局攻下5分反倒以6比2要回領先。

7局上中華隊換上第3任投手莊陳仲熬「關門」，雖然游擊手楊竣翔連續2次失誤，但莊陳沒受到影響，連續三振掉2名打者，雖然投出保送形成滿壘，最後仍送出「再見三振」，助隊以4分差拿下預賽首勝。